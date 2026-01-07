Altro che emergenza finita: Conte con nove assenti con l'Hellas

Oggi sarà quasi record: tra infortuni seri, imprevisti e squalifiche mancheranno in nove. Questo è quanto sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda le assenze a cui dovrà far fronte Antonio Conte per la sfida in programma oggi al Maradona contro l'Hellas: "Elenco: Ambrosino, Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Neres, Vergara e lo squalificato Mazzocchi.

Tra piccoli acciacchi e recuperi complessi, assemblare la panchina sarà impossibile senza l’aiuto di almeno un paio di giocatori della Primavera. Beukema e Vergara resteranno fuori, mentre Lucca è tornato a disposizione dopo l’attacco influenzale che l’ha escluso dalla partita con la Lazio. Ambrosino, affaticato, è a un passo dal Venezia".