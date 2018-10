Alvino: "Cavani, per la prima volta contatti reali e approcci positivi! Il Matador può davvero tornare"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha scritto un post su Facebook: "Napoli-Cavani avviati i contatti REALMENTE e per la prima volta. Gli approcci hanno dato esito positivo. Non parlerò nei prossimi mesi di falsi contratti di ipotetici Cavani che stanno arrivando in aeroporto e di indiscrezioni inventate di sana pianta. Mi limiterò a dire quello che so e che non disturbi la trattativa per il bene del Napoli. E penso che ora basti solo un avverbio: realmente. Un avverbio che però dice tutto. Questa volta il possibile rientro a Napoli del Matador è reale".