McTominay a Dazn: "Iniziato come abbiamo finito. Consigli a Kevin? È lui che deve darli a me"
Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo iniziato come abbiamo finito? Si, ce levavamo già detto nella pre-season di continuare con la stessa testa contro una squadra che non era facile. Oggi erano importanti i tre punti, l’unica cosa che conta”.
Siete sempre insieme con Kevin, gli hai dato consigli sull’Italia? “Rimanere umili, sono io che devo ricevere consigli da lui e non lui da me. E’ un onore averlo in squadra con me”.
Soprannome anche per Kevin? “C’è ancora tempo, ci sono tanti nickname”.
