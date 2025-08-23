McTominay a Dazn: "Iniziato come abbiamo finito. Consigli a Kevin? È lui che deve darli a me"

Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo iniziato come abbiamo finito? Si, ce levavamo già detto nella pre-season di continuare con la stessa testa contro una squadra che non era facile. Oggi erano importanti i tre punti, l’unica cosa che conta”.

Siete sempre insieme con Kevin, gli hai dato consigli sull’Italia? “Rimanere umili, sono io che devo ricevere consigli da lui e non lui da me. E’ un onore averlo in squadra con me”.

Soprannome anche per Kevin? “C’è ancora tempo, ci sono tanti nickname”.