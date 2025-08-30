Calendario Champions Napoli, tutte le date: esordio col City, a Copenaghen a gennaio!
La UEFA ha comunicato date e orari della League Phase della prossima Champions League. Il Napoli esordirà sul campo del City, tra l'altro di giovedì sera. Poi riceverà lo Sporting Lisbona prima di andare ad Eindhoven per sfidare il Psv. Due gare in casa: Eintracht e Qarabag dove il Napoli non potrà sbagliare prima di Benfica-Napoli il 10 dicembre. A Copenaghen trasferta ai limiti il 20 gennaio e chiusura in casa con il Chelsea al Maradona il 28 gennaio. Il quadro degli impegni del Napoli nel dettaglio:
1) Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 - Ore 21:00 Etihad Stadium
2) Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 - Ore 21:00 Diego Armando Maradona
3) PSV-Napoli 21 ottobre 2025 - Ore 21:00Philips Stadion
4) Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 - Ore 18:45 Diego Armando Maradona
5) Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21:00 Diego Armando Maradona
6) Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 - Ore 21:00 Estadio da Luz
7) FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 - Ore 21:00 Parken
8) Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 - Ore 21:00 Diego Armando Maradona
