Ultim'ora Chiarimento ADL-Bellini, lo speaker torna al Maradona! A Geolier la parte artistica

Dopo giorni di incertezza, è arrivata la decisione definitiva: "Decibel" Bellini torna a essere lo speaker ufficiale del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto raccolto dall'edizione online de Il Mattino, la società azzurra, dopo numerose telefonate tra Aurelio De Laurentiis, Geolier e lo stesso Bellini, ha scelto di fare un passo indietro rispetto alla scelta iniziale, accogliendo le richieste di gran parte della tifoseria. L’affetto dei sostenitori partenopei nei confronti di Daniele Bellini, che aveva persino salutato i tifosi con un messaggio enigmatico sui social, è stato determinante per il suo ritorno al microfono.

Contestualmente, resta in piedi la collaborazione con la società Golden Boys legata a Geolier, che continuerà a occuparsi della gestione artistica delle partite casalinghe del Napoli. Sarà quindi il gruppo di Gaetano ed Emanuele Palumbo a curare le attività di intrattenimento pre e post gara, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza dei tifosi sugli spalti. Questa sera, in occasione della sfida contro il Cagliari, Decibel Bellini tornerà dunque al suo posto, pronto a dare voce e carica al popolo del Maradona.