Incastri Serie A-Champions: ad Eindhoven prima dell'Inter e Copenaghen prima dello Stadium

Diramate le date della prima fase della Champions League, che vi abbiamo fornito in tempo reale, ora possiamo anche riepilogare tutti gli incastri tra le gare di Serie A e quelle della competizione europea. Si parte per Manchester tra Fiorentina e Pisa. Ad ottobre lo Sporting al Maradona dopo Milano rossonera e prima del Genoa. L'allarme scatta per la trasferta di Eindhoven col Psv dopo la trasferta di Torino e prima di Napoli-Inter. Novembre e dicembre saranno ovviamente mesi di fuoco, previsti ben 12 match: Napoli-Eintracht è tra le sfide con Como e Bologna (fuori) Da segnalare Benfica Napoli dopo la Juventus e prima di Udine mentre a gennaio a Copenaghen prima di Juventus-Napoli e poi ancora Napoli-Chelsea e la Fiorentina. . Di seguito tutti gli incastri.

SETTEMBRE

14: Giornata 3, Fiorentina-Napoli

18: Giornata 1 Champions, Manchester City-Napoli

21: Giornata 4, Napoli-Pisa

28: Giornata 5, Milan-Napoli

OTTOBRE

1: Giornata 2 Champions, Napoli-Sporting

5: Giornata 6, Napoli-Genoa

12: sosta delle Nazionali

19: Giornata 7, Torino-Napoli

21: Giornata 3 Champions, Psv-Napoli

26: Giornata 8, Napoli-Inter

29: Giornata 9, Lecce-Napoli

NOVEMBRE

2: Giornata 10, Napoli-Como

4: Giornata 4 Champions, Napoli-Eintracht

9: Giornata 11, Bologna-Napoli

16: sosta delle Nazionali

23: Giornata 12, Napoli-Atalanta

25: Giornata 5 Champions, Napoli-Qarabag

30: Giornata 13, Roma-Napoli

DICEMBRE

3: ottavi di finale di Coppa Italia (opzione 1)

7: Giornata 14, Napoli-Juventus

10: Giornata 6 Champions, Benfica-Napoli

14: Giornata 15, Udinese-Napoli

17: ottavi di finale di Coppa Italia (opzione 2)

21: Giornata 16, Napoli-Parma

28: Giornata 17, Cremonese-Napoli

GENNAIO

3: Giornata 18, Lazio-Napoli

6: Giornata 19, Napoli-Verona

10: Giornata 20, Inter-Napoli

17: Giornata 21, Napoli-Sassuolo

20: Giornata 7 Champions, Copeneghan-Napoli

24: Giornata 22, Juventus-Napoli

28: Giornata 8 Champions, Napoli-Chelsea

31: Giornata 23, Napoli-Fiorentina