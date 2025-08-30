Incastri Serie A-Champions: ad Eindhoven prima dell'Inter e Copenaghen prima dello Stadium
Diramate le date della prima fase della Champions League, che vi abbiamo fornito in tempo reale, ora possiamo anche riepilogare tutti gli incastri tra le gare di Serie A e quelle della competizione europea. Si parte per Manchester tra Fiorentina e Pisa. Ad ottobre lo Sporting al Maradona dopo Milano rossonera e prima del Genoa. L'allarme scatta per la trasferta di Eindhoven col Psv dopo la trasferta di Torino e prima di Napoli-Inter. Novembre e dicembre saranno ovviamente mesi di fuoco, previsti ben 12 match: Napoli-Eintracht è tra le sfide con Como e Bologna (fuori) Da segnalare Benfica Napoli dopo la Juventus e prima di Udine mentre a gennaio a Copenaghen prima di Juventus-Napoli e poi ancora Napoli-Chelsea e la Fiorentina. . Di seguito tutti gli incastri.
SETTEMBRE
14: Giornata 3, Fiorentina-Napoli
18: Giornata 1 Champions, Manchester City-Napoli
21: Giornata 4, Napoli-Pisa
28: Giornata 5, Milan-Napoli
OTTOBRE
1: Giornata 2 Champions, Napoli-Sporting
5: Giornata 6, Napoli-Genoa
12: sosta delle Nazionali
19: Giornata 7, Torino-Napoli
21: Giornata 3 Champions, Psv-Napoli
26: Giornata 8, Napoli-Inter
29: Giornata 9, Lecce-Napoli
NOVEMBRE
2: Giornata 10, Napoli-Como
4: Giornata 4 Champions, Napoli-Eintracht
9: Giornata 11, Bologna-Napoli
16: sosta delle Nazionali
23: Giornata 12, Napoli-Atalanta
25: Giornata 5 Champions, Napoli-Qarabag
30: Giornata 13, Roma-Napoli
DICEMBRE
3: ottavi di finale di Coppa Italia (opzione 1)
7: Giornata 14, Napoli-Juventus
10: Giornata 6 Champions, Benfica-Napoli
14: Giornata 15, Udinese-Napoli
17: ottavi di finale di Coppa Italia (opzione 2)
21: Giornata 16, Napoli-Parma
28: Giornata 17, Cremonese-Napoli
GENNAIO
3: Giornata 18, Lazio-Napoli
6: Giornata 19, Napoli-Verona
10: Giornata 20, Inter-Napoli
17: Giornata 21, Napoli-Sassuolo
20: Giornata 7 Champions, Copeneghan-Napoli
24: Giornata 22, Juventus-Napoli
28: Giornata 8 Champions, Napoli-Chelsea
31: Giornata 23, Napoli-Fiorentina
