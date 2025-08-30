Hojlund-Napoli, tutto fatto! Domani a Roma per le visite mediche
È ormai tutto pronto per l’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. L’attaccante danese ha raggiunto l’intesa definitiva con il club azzurro e nelle prossime ore inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in Serie A. Dopo giorni di trattative serrate, l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto con la qualificazione in Champions League, una formula che ha permesso di sbloccare l’operazione.
Il giocatore è atteso domani a Roma, presso la clinica Villa Stuart, per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. Successivamente raggiungerà il capoluogo campano per conoscere i nuovi compagni e mettersi subito a disposizione di Antonio Conte. A riferirlo è il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
