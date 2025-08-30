Hojlund-Napoli, è arrivato l'ok definitivo del papà! Cds: "Ora lettura contratti e firme"

Oggi alle 10:09
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli ha incassato anche l’ok del papà di Rasmus Hojlund. Dopo la nuova intesa con lo United che vi abbiamo ampiamente raccontato, quindi, c’è anche il via libera definitivo del giocatore e del suo entourage. A riferirlo è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che aggiunge in merito alle lungaggini contrattuali:

“Ora viene il bello, la lettura dei contratti infiniti di De Laurentiis (De Bruyne impiegò due settimane). Mancando poche ore alla chiusura dovrà essere rapida, poi le firme”, scrive il giornalista sul suo profilo Instagram per aggiornare la situazione su una delle trattative più grandi di questi ultimissimi giorni di mercato.