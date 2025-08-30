Hojlund-Napoli, è arrivato l'ok definitivo del papà! Cds: "Ora lettura contratti e firme"
Il Napoli ha incassato anche l’ok del papà di Rasmus Hojlund. Dopo la nuova intesa con lo United che vi abbiamo ampiamente raccontato, quindi, c’è anche il via libera definitivo del giocatore e del suo entourage. A riferirlo è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che aggiunge in merito alle lungaggini contrattuali:
“Ora viene il bello, la lettura dei contratti infiniti di De Laurentiis (De Bruyne impiegò due settimane). Mancando poche ore alla chiusura dovrà essere rapida, poi le firme”, scrive il giornalista sul suo profilo Instagram per aggiornare la situazione su una delle trattative più grandi di questi ultimissimi giorni di mercato.
Conte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Conte a Sky: "Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…"
Hojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: "Aumenta l'ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre"
Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l'oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Conte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Conte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
