Hojlund-Napoli, ci sarà anche clausola! Sky: “Definizione di cifre e termini”

vedi letture

Parte il conto alla rovescia per l’arrivo di Rasmus Hojlund in Italia. Il Napoli ha già prenotato il volo per l’attaccante danese e ora mancano soltanto gli ultimi ok formali per sancire definitivamente il trasferimento. Nelle ultime ore il club azzurro ha raggiunto l’intesa con il Manchester United, lavorando insieme per definire in maniera precisa i termini economici e le modalità di pagamento collegate alla clausola che sarà inserita nel contratto del giocatore.

Hojlund è dunque pronto a vestire la maglia del Napoli e mettersi subito a disposizione di Antonio Conte. La società ha già riservato uno slot per consentire l’arrivo del centravanti in serata, con la presentazione ufficiale che dovrebbe seguire a stretto giro. Manca sempre meno, quindi, al suo sbarco sotto il Vesuvio. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.