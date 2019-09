Ancelotti a Sky: "Vietato sminuire la prova per il risultato, fatto un solo errore! Koulibaly? Cartellini a noi, ma loro..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto dispiaciuti per il risultato, ma la partita è stata ben giocata. Abbiamo concesso pochissime ripartenze, quasi mai. Alla fine siamo stati sorpresi, ci siamo fermati per una mezza protesta su una trattenuta su Llorente, eravamo sbilanciati. Abbiamo creato, preso due pali, ci dispiace. Ma per noi è stata un'ottima partita".

E' mancata qualcosa nel primo tempo? "E' normale che nel primo tempo ci siano più energie da parte di tutti, il Cagliari si è difeso, noi abbiamo avuto due occasioni importanti. Anche nel primo tempo abbiamo attaccato, con più equilibrio e senza la supremazia della ripresa, ma abbiamo attaccato".

E' necessario tenere i terzini così alti? "Se tieni i terzini bassi c'è comunque l'ammucchiata, non dipende dalla tua posizione. Io li alzo per mettere tanti cross, quando gli spazi sono chiusi è difficile far filtrare il pallone".

Marocchi sostiene di aver visto la stessa intensità delle partite di Dimaro. "Se è l'intensità dell'amichevole di Dimaro, dovresti chiederlo a Maran. Secondo me ti dice di no, non c'era la stessa intensità delle amichevoli. L'intensità è stata alta da entrambe le squadre".

Ancora sulla prova dei suoi e sul gol subito: "Sminuire la prestazione per un errore della linea no. Il Napoli ha fatto un'ottima partita. Si poteva fare meglio, come sempre. Ma bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati, io questo non lo faccio, non ci sto",

La classifica la preoccupa? "Visto che volete trovare la critica per forza, dico che sì, la classifica piange, quindi stasera piangeremo tutti... Non mi preoccupa, assolutamente no".

Cosa le ha detto Koulibaly dopo l'espulsione? "Non so cosa ha detto. E' paradossale che abbiamo avuto un'espulsione diretta e un'ammonizione contro un'altra ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi".