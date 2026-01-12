Ultim'ora Anguissa, ci siamo quasi per il rientro! Sky: poi a seguire toccherà a Gilmour

Ci siamo quasi per il rientro di Frank Zambo Anguissa! Adesso arriva anche la conferma da Sky Sport: il centrocampista camerunese dovrebbe fare ritorno in campo nei prossimi giorni, intorno alla data che noi di Tuttonapoli avevamo anticipato due settimane fa. Buone notizie pure sul versante Billy Gilmour: lo scozzese non è lontano dallo smaltire l'infortunio, potrebbe essere aggregato al gruppo proprio poco tempo dopo Anguissa.

Frank Zambo Anguissa è ai box dallo scorso 11 novembre a causa di una lesione di alto grado del bicipite femorale, ad oggi ha saltato già 13 partite. Per quanto riguarda Billy Gimour, è lontano dai campi dal 4 novembre scorso (out da 15 gare): lo scozzese ha accusato problemi di pubalgia, e dopo una iniziale terapia conservativa non efficace, è dovuto ricorrere all'intervento chirurgico.

