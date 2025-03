Anguissa rifiuta nuovo accordo, ADL si cautela col rinnovo automatico: ora due ipotesi

Frank Anguissa è una delle questioni più delicate in casa Napoli in vista dell'estate, col Napoli che avrebbe voluto trovare un nuovo accordo con il centrocampista, senza però raggiungere un'intesa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda però come il Napoli abbia dunque fatto valere la sua opzione per rinnovare unilateralmente il contratto del mediano fino al 2027: "La situazione è la seguente: il club, a prescindere dal rinnovo automatico dal 2025 al 2027, gli ha proposto di azzerare e ripartire confezionando un contratto nuovo di zecca fino al 2029 o 2030, ma l’accordo sull’ingaggio non è stato trovato.

Frank ha formulato la sua richiesta ma il Napoli non l’ha recepita; il giocatore aspira a un certo tipo di salto in alto e il Napoli invece non ritiene congrua la richiesta. E così, beh, la situazione è arrivata al bivio: per il momento tutto resterà esattamente com’è, con il rinnovo unilaterale biennale e un ingaggio che aumenterà gradualmente nel tempo fino al 2027, in virtù di un duplice scatto ritenuto già importante. E in estate si vedrà. Ovvero: se nelle prossime settimane non sarà trovato un nuovo accordo, e se arriverà un’offerta che soddisferà tutti, le strade del club e del calciatore potrebbero separarsi".