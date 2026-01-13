Anguissa sta tornando, Conte sorride: la data del ritorno in campo

di Fabio Tarantino

Andre Zambo Anguissa torna a disposizione di Conte. Manca poco per il suo rientro. Una bellissima notizia per l'allenatore del Napoli che sta vivendo da settimane il calendario di gennaio con l'emergenza a centrocampo. 

"In Danimarca, a meno di clamorose novità, dovrebbe rivedersi anche Anguissa, il primo dei grandi infortunati vicini al recupero e fuori dalla sosta di novembre per un problema muscolare accusato con il Camerun. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della settimana per cerchiare con precisione la data", si legge sul Cds oggi in edicola.