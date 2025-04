Arriva un'altra brutta notizia per Conte in vista di Napoli-Torino

vedi letture

Antonio Conte per la gara di domenica al Maradona contro il Torino potrebbe perdere di nuovo anche Buongiorno. Questo perché il difensore del Napoli non ha ancora recuperato e dunque per la sua gara speciale, contro la sua ex squadra, potrebbe restare ancora fuori. Il suo impiego per domenica, scrive Repubblica oggi in edicola, è ancora in forte dubbio. Novità nelle prossime ore a due giorni dalla partita del Maradona.

In tal caso, pronto come sempre Rafa Marin, già titolare a Monza. Di sicuro domenica mancheranno sia Juan Jesus che David Neres. Valutazioni in corso da parte dell'allenatore del Napoli per la formazione da opporre domenica alla squadra di Vanoli. Al momento in attacco il favorito per giocare accanto a Lukaku è Raspadori.