As - Entourage James: "Ancelotti ne va matto!". Pressing su ADL, il Real Madrid ha fatto il prezzo: le cifre

"Ancelotti va matto per James". E' questa la risposta che l'entourage di James Rodriguez ha dato ai colleghi spagnoli di AS che hanno provato a capire di più sulla trattativa per il passaggio di James Rodriguez a Napoli. L'allenatore di Reggiolo - si legge sull'edizione online del quotidiano iberico - lo considera un rinforzo chiave per la prossima stagione e ha già ottenuto il 'sì' convinto del fantasista colombiano.

PRESSING SU ADL - Adesso Ancelotti sta facendo pressione ad Aurelio De Laurentiis per intensificare le negoziazioni con il Real Madrid. James è una priorità per il Napoli, ma Florentino Perez chiederà la stessa cifra che era stata fissata per il riscatto del Bayern Monaco: 42 milioni di euro. La società azzurra vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma il Real ha bisogno di vendere per il Fair Play Finanziario perché ha già speso quasi 300 milioni di euro in questa sessione di mercato, ma il quotidiano spagnolo - molto vicino ai blancos - sottolinea che a per il colombiano "tutte le strade portano a Napoli".