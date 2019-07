As - James, il Real preferisce il Napoli ma in fretta e non in prestito: Atletico pronto a comprarlo

Il futuro di James Rodriguez continua a ballare tra Napoli e Atletico. Gli spagnoli sono tornati sul giocatore, scrivono quest'oggi i colleghi di 'Diario As', ma il Real Madrid preferisce cedere il giocatore al Napoli per non rinforzare una concorrente, ma il club partenopeo nonostante il sì del giocatore da settimane vuole ottenere il trasferimento non a titolo definitivo mentre l'Atletico è pronto a comprarlo. Se il Napoli si impegnerà a pagare i circa 40mln di euro al Real Madrid, allora il colombiano giocherà per Ancelotti, ma al momento non c'è ancora l'accordo tra i club. Il tempo gioca contro il Napoli, però, perché se dovesse passare troppo tempo allora i blancos accetteranno la cessione definitiva all'Atletico.