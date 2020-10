Basta pullman: ora arrivano le squadre più offensive d'Europa

L'incubo pullman può essere accantonato, almeno per ora. Tante le difficoltà incontrate dal Napoli nelle ultime due gare contro squadre chiuse, accentuate da due gol presi anche al primo (ed unico) tiro in porta subito e dalle caratteristiche degli attaccanti schierati - Osimhen e Lozano su tutti - che sono di grande strappo e si esaltano invece a campo largo, come accaduto con l'Atalanta. Pur pagando dazio solo con l'AZ, il Napoli dovrà lavorare proprio su queste gare in cui serve enorme pazienza, senza mai prestare il fianco alle ripartenze a costo di giocare a basso ritmo, per poi spuntarla anche su una mischia, una palla inattiva o una seconda palla su una respinta (come a Parma, dilagando poi una volta sbloccata).

Per ora però si può accantonare il discorso. Salvo i croati del Rijeka, il Napoli affronterà fino alla sosta tre squadre come Real Sociedad, Sassuolo e Bologna che puntano tutto sul gioco offensivo. Si partirà giovedì sul campo della Real Sociedad, prima in Liga (con il miglior attacco, 14 gol, e la miglior difesa, 3 gol subiti) e per tutti il miglior gioco in questo momento nel calcio spagnolo. Un collettivo che ha accolto David Silva, ma già dalla scorsa stagione la squadra di Imanol Alguacil è esaltata dagli appassionati per l'enorme organizzazione in pressione alta e nell'uscita difensiva, caratteristiche che hanno portato ad esempio a 4 punti nelle due sfide all'Atletico, a fermare il Barcellona e soprattutto ad eliminare (e dominare) il Real Madrid inei quarti di Coppa del Re (4-3 finale, con un 3-0 al Bernabeu dopo 30 minuti). Poi si passerà al Sassuolo di De Zerbi, talmente offensivo da sembrare scriteriato in alcune circostanze, ma i neroverdi con 19,8 tiri di media a partita sono primi in Italia ed in Europa (davanti al Bayern con 19,2 ed al Liverpool con 19). Prima della sosta tappa a Bologna, contro una medio-piccola che comunque schiera tre trequartisti puri dietro una punta di movimento e terzini di spinta con la mentalità di battagliare a campo aperto. Almeno tre gare, dunque, fino alla sosta, di calcio vero, di stampa europeo, più congeniali alle caratteristiche del Napoli e che ci diranno molto su dove può effettivamente arrivare la squadra di Gattuso.