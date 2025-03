Bernardeschi: "Fui davvero a un passo dal Napoli di Spalletti! ADL chiamò il mio agente..."

vedi letture

Federico Bernardeschi nel 2022 è stato a un passo dal Napoli. A raccontarlo è lo stesso ex Juventus, oggi al Toronto in MLS, intervistato da Il Mattino: "Sì, sono stato davvero tanto vicino al Napoli nel 2022. Il presidente chiamò il mio agente dell'epoca e la trattativa entrò nel vivo. Napoli è una piazza che ti da tanto, vive di calcio e vive solo per il calcio. Una cosa del genere può solo far piacere a un giocatore. Poi le cose non si concretizzarono e io sono volato qui in Canada".

Quel Napoli lo allenava Spalletti che oggi è il ct della Nazionale: vi siete sentiti per un suo ritorno in azzurro? "No, mai. Ma non mi nascondo dietro un dito. Ogni mia scelta è ponderata. So come funziona il calcio, soprattutto quello in Italia e sapevo benissimo che scegliendo la Mls avrei rinunciato a delle cose importanti. Ne ero consapevole. Sapevo quello che mi potevo perdere e sapevo quello che potevo trovare. Non mi aspetto assolutamente niente".