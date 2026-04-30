Scatto Atta per il dopo-Anguissa: la cifra per chiudere con l'Udinese

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Affare da circa 20 milioni, questa la valutazione del giocatore autore della doppietta recente all'Olimpico contro la Lazio.

Ora c'è Arthur Atta in pole per il centrocampo del Napoli che a giugno salvo sorprese perderà Anguissa. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il talento dell'Udinese è il preferito in mediana per la dirigenza azzurra, che ancora una volta proverà a sfruttare gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Pozzo per concludere l'operazione.

Atta-Napoli, tutte le cifre dell'operazione

Affare da circa 20 milioni, questa la valutazione del giocatore autore della doppietta recente all'Olimpico contro la Lazio. Atta è considerato perfetto come mezzala al posto di Frank e in questo momento è avanti nelle valutazioni rispetto a Rios o Gomes. Ma il mercato sta per cominciare, nulla è ancora deciso, dunque tutto può accadere. Di sicuro Atta è un nome che stuzzica, un profilo che piace, un giocatore su cui il Napoli ha messo gli occhi. E tra i due club spesso gli affari si concludono.