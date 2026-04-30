Sarri-Napoli, Repubblica: "Col suo ritorno, la restaurazione low cost sarà completa"

Sarri-Napoli, Repubblica: "Col suo ritorno, la restaurazione low cost sarà completa"TuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

"In attesa - si sussurra - c'è Maurizio Sarri. Con il suo ritorno la restaurazione low cost sarebbe completa": lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola che fa il punto della situazione sul futuro della panchina azzurra e spiega che Conte può partire e che però si cerca di capire come risolvere l'annoso problema ingaggio, ovvero gli 8 milioni a stagione che il tecnico percepisce e dovrà percepire, da contratto, ancora fino a giugno 2027. Ma in caso di addio, ecco i nomi dei possibili sostituti.

E in pole a quanto pare c'è proprio Sarri, che è blindato dalla Lazio ma può comunque salutare la Capitale. Il suo contratto scade nel 2028. 