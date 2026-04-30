Alajbegovic, Napoli in pole! Contatti con l’entourage, Manna vuole anticipare la concorrenza

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Nonostante il suo recente passaggio, la possibilità di vederlo in Serie A è concreta e il suo nome circola con insistenza da diversi mesi.

Kerim Alajbegovic è uno dei profili che sta attirando sempre più attenzione in vista del prossimo mercato. Esterno offensivo di grande talento, capace di incidere nell’uno contro uno, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Cresciuto tra Salisburgo e Bayer Leverkusen, che lo ha recentemente riscattato e riportato alla base, il giocatore classe 2007 ha già mostrato qualità importanti anche con la Nazionale bosniaca. Nonostante il suo recente passaggio, la possibilità di vederlo in Serie A è concreta e il suo nome circola con insistenza da diversi mesi.

Napoli in pole per Alajbegovic: contatti e concorrenza sul mercato

Tra i club italiani interessati ci sono Inter e Roma, ma anche alcune società straniere stanno seguendo con attenzione il giocatore. In questo momento, però, il Napoli sembra il club più attivo: la società azzurra avrebbe avviato contatti con il suo entourage e raccolto informazioni sulle condizioni dell’operazione, arrivando anche a presentare un primo progetto tecnico su come verrebbe utilizzato in squadra. Resta naturalmente da capire quale sarà la guida tecnica del prossimo anno, tra la permanenza di Antonio Conte o un eventuale cambio in panchina, ma il nome di Alajbegovic è già considerato uno dei più caldi in ottica azzurra, riferisce Fabrizio Romano. La concorrenza resta aperta e non si escludono sorpassi nelle prossime settimane, anche perché il mercato è ancora nelle fasi iniziali. Tuttavia, il profilo del giovane esterno piace molto al Napoli, che negli ultimi anni ha spesso puntato su talenti internazionali di prospettiva.