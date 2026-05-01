Domani il Napoli tiferà Ipswich: basta una vittoria, ecco quanto incasserebbe da Cajuste

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L'Ipswich occupa attualmente il secondo posto in Championship e, con una vittoria contro il QPR, conquisterebbe la matematica promozione in Premier

Un sabato che vale doppio per le casse del Napoli. Mentre gli azzurri saranno impegnati a Como, nel match che potrebbe ipotecare definitivamente il pass per la Champions League, c'è un'altra partita che il club partenopeo seguirà con grande attenzione: quella dell'Ipswich in casa contro il QPR, in Championship. La posta in gioco è concreta e si misura in milioni: 7,5, per la precisione.

Questa è la cifra che scatterebbe automaticamente nelle casse del Napoli in caso di promozione in Premier League della squadra inglese, grazie alla clausola di riscatto obbligatorio inserita nell'accordo per Jens Cajuste. Il centrocampista svedese era arrivato all'ombra del Vesuvio nell'estate del 2024, ma la sua avventura in azzurro non ha mai ingranato davvero. Prestazioni al di sotto delle aspettative in una stagione difficile per tutti, poca continuità e subito ai margini del progetto, finendo per essere girato in prestito all'Ipswich nel tentativo di rilanciarsi in un campionato più congeniale.

Ora, a sorpresa, potrebbe trasformarsi in un tesoretto inatteso. L'Ipswich occupa attualmente il secondo posto in Championship e, con una vittoria contro il QPR, conquisterebbe la matematica promozione in Premier League. A quel punto scatterebbe l'obbligo di riscatto, e il Napoli incasserebbe 7,5 milioni per un giocatore che in Italia non ha lasciato il segno. Altrimenti saranno play-off, ma il club partenopeo spera di avere la certezza di un ulteriore tesoretto in un'estate che si preannuncia impegnativa tra i tanti riscatti da esercitare.