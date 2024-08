Ultim'ora Brescianini mollato dal Napoli, da Milano: "Andranno su un profilo più esperto"

Continuano ad emergere retroscena sul clamoroso dietrofront di giornata che ha visto il Napoli non chiudere Marco Brescianini nonostante le visite mediche superate e l'Atalanta inserirsi nuovamente per chiudere l'operazione. Quella del club partenopeo sarebbe stata una vera e propria scelta, tornando sui propri passi, cambiando strategia all'ultimo.

Lo riferisce sui suoi social l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Napoli dopo attente riflessioni, pur apprezzando molto Marco #Brescianini, ha preferito virare a centrocampo su un elemento più esperto rispetto all’ex Frosinone, ritenuto valido in prospettiva ma non ancora abituato a certi palcoscenici. Al club azzurro era stata data la possibilità di rilanciare per chiudere comunque l’affare dopo il blitz dell’Atalanta, ma il club partenopeo ha deciso di dirottare altrove e su un elemento più esperto il proprio investimento". Da capire ora su quali profili virerà il club partenopeo ed in questo senso nelle ultime ore è trapelato il nome di McTominay in uscita dal Man United.