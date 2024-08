Dall'Inghilterra - Napoli interessato a McTominay: il Man United ha fissato il prezzo

Il futuro di Scott McTominay è ancora un rebus e potrebbe non essere risolto fino alle ultime due settimane della finestra di calciomercato estiva. Erik Ten Hag ha parlato entusiasticamente delle qualità del centrocampista scozzese durante il tour negli Stati Uniti, ma il giocatore risulta una delle risorse più vendibili in casa Red Devils e si pensa che il club sia aperto ad accettare offerte intorno ai 30 milioni di euro.

Il Fulham mantiene vivo l’interesse dopo aver fatto una prima offerta che non ha avuto successo, ma anche il Napoli sta valutando un approccio. Everton, Brentford e le squadre turche Galatasaray e Fenerbahce hanno tutte chiesto informazioni. Si dice che McTominay si trasferirà solo se sarà il club giusto a chiederlo, uno che gli permetta di crescere e competere. Il Manchester United è aperto a offerte su molti altri giocatori, ma allo stato attuale c'è poco di concreto per Jadon Sancho, Antony o Casemiro. Lo United cercherà di cedere anche Victor Lindelof. A riportarlo è The Athletic.