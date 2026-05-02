C'è poco Psg-Bayern nel Napoli? Cds: "Conte in Champions non s'è tolto l'etichetta..."

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Dopo la semifinale spettacolo di Champions ogni partita sembra l’occasione per misurare il tasso di Psg-Bayern presente in ogni squadra:

Como-Napoli non sarà cruciale per lo Scudetto, ma non passerà inosservata, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che dopo la semifinale spettacolo di Champions ogni partita sembra l’occasione per misurare il tasso di Psg-Bayern presente in ogni squadra:

"E qui Cesc Fabregas parte favorito. Si è già portato avanti in conferenza stampa definendo quel match una goduria. Conte porta con sé un’etichetta da conservatore che gli sta stretta, che da sempre contesta. La Champions di quest’anno non lo ha aiutato a invertire la narrazione. Anche a Partenope non sono pochi coloro i quali gli contestano un valore troppo basso di Psg-Bayern nelle vene sue e del Napoli. Ovviamente perché non ha vinto un altro scudetto. Altrimenti nessuno ci avrebbe fatto caso", il passaggio del quotidiano sportivo.