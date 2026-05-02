Stadio Maradona, senza Europei la pista resterebbe: si pensa alle Olimpiadi

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Il destino della pista del Maradona dipende da quale evento sportivo sarà assegnato: Euro 2032 significherebbe rimozione, Olimpiadi 2036 la farebbe restare.

La posizione del Napoli è chiara e ufficiale: De Laurentiis non ha intenzione di investire sul Maradona e cerca un terreno su cui realizzare uno stadio di proprietà, dedicato esclusivamente al calcio. Un obiettivo che si scontra con la realtà attuale dell'impianto comunale, dove la presenza della pista di atletica impedisce la costruzione di un campo da gioco secondo gli standard moderni. La pista, quindi, è il nodo centrale di tutta la vicenda — e il suo destino dipenderà dalle scelte che la città farà nei prossimi mesi sul fronte dei grandi eventi internazionali.

Maradona pista atletica: si toglie con Euro 2032, resta con le Olimpiadi 2036. I due scenari a confronto

Il futuro della pista di atletica del Maradona si biforca su due strade opposte. Se Napoli dovesse essere scelta come sede degli Europei di calcio del 2032, la Regione Campania potrebbe finanziare l'allungamento del secondo anello fino a sette metri dal terreno di gioco, rendendo possibile — e necessaria — la rimozione della pista. Se invece la città non dovesse rientrare nelle sedi dell'Europeo, l'attenzione del Comune si sposterebbe sulle Olimpiadi del 2036, scenario in cui la pista di atletica diventerebbe un asset fondamentale da preservare e valorizzare, con interventi di riqualificazione che coinvolgerebbero anche buona parte di Piazzale Tecchio. Lo afferma il Corriere della Sera.

Napoli candidatura Olimpiadi 2036: Manfredi studia il comitato promotore, il Pd spinge. Asse con Roma contro Genova-Torino-Milano

La pista olimpica — nel senso letterale del termine — è già in movimento. Il sindaco Gaetano Manfredi starebbe valutando la costituzione di un comitato promotore per la candidatura di Napoli alle Olimpiadi del 2036, progetto di cui avrebbe già discusso con Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in un incontro a Palazzo San Giacomo. Una candidatura che si muoverebbe lungo l'asse Napoli-Roma, in alternativa alla cordata settentrionale che vede unite Genova, Torino e Milano, e che il Partito Democratico ha formalmente chiesto a Manfredi di portare avanti. Se il progetto olimpico dovesse prendere corpo, le sorti del Maradona — e della sua pista di atletica — sarebbero già scritte.