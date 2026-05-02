Kvaratskhelia, il papà: "Napoli? Resterà il luogo preferito. Addio in un mese, decise mio figlio"

vedi letture

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha e Tornike, ha rilasciato una lunga intervista al giornale Kvris Palitra.

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha e Tornike, ha rilasciato una lunga intervista al giornale Kvris Palitra. Il georgiano si è concentrato molto sul passaggio dal Napoli al Paris Saint Germain. Ecco le sue parole:

Durante l'ultima intervista tre anni fa, Khvicha era ancora un giocatore del Napoli. Da allora, sono successe molte cose importanti nella vita calcistica e personale di Kvara:

"Questi tre anni sono stati davvero intensi dal punto di vista emotivo per lui e per tutti i membri della nostra famiglia: Khvicha si è sposato, è diventato padre, ha vinto la Champions League e molti altri titoli con il suo nuovo club, ha giocato per la prima volta in un grande torneo con la nazionale... Parallelamente ai successi di squadra e individuali ottenuti con la maglia del Paris Saint-Germain, è diventato anche campione d'Italia nella stessa stagione... Dobbiamo dedicare un pensiero speciale alla nazionale georgiana, che ha aperto una nuova pagina nella storia del calcio georgiano, raggiungendo per la prima volta la fase finale del Campionato Europeo. Ho assistito a tutte e quattro le partite della nostra squadra in Germania ed è difficile descrivere a parole ciò che è successo... È raro vedere così tanti georgiani orgogliosi e felici riuniti negli stadi e nelle strade delle città tedesche.

Durante le partite del Campionato Europeo, mi trovavo sugli spalti ad ascoltare l'inno georgiano, mentre guardavo mio figlio e i suoi amici giocare. Ero orgoglioso, nervoso e felice allo stesso tempo. Ho capito che essere un calciatore del Khvicha valeva la pena, anche solo per quei momenti indimenticabili! La cosa più importante è che la nostra squadra non è stata una comparsa a Euro 2024: la nazionale georgiana ha reso il Campionato Europeo più bello, guadagnandosi l'amore e il rispetto di tutti. Abbiamo giocato, lottato e raggiunto gli ottavi di finale. Mia moglie indossava una maglia del Khvicha e quando ci hanno riconosciuto, persino i tifosi portoghesi sono venuti a congratularsi con noi, nonostante la sconfitta contro la Georgia"

"Passare dal campionato georgiano al Napoli è stato come un sogno che si avvera, ma quando mi hanno contattato da Parigi, ho capito di essere gia un giocatore di un livello diverso", ha detto Khvicha. Il trasferimento da Napoli a Parigi è avvenuto piuttosto in fretta: cosa ricordi di quei giorni?

"Il trasferimento a Parigi è stato deciso nel giro di un mese. Khvicha ha preso la decisione. Ovviamente, d'accordo con il suo agente e la sua famiglia. Ha deciso che era ora di andarsene, ma amiamo ancora molto il Napoli. Per me era già una grande gioia vedere Khvicha giocare per l'ex squadra di Diego Maradona, e vincere lo Scudetto ed essere nominato miglior giocatore della stagione è stato il fantastico coronamento di quella stagione straordinaria... Anche noi amiamo il Napoli, e i tifosi di Khvicha lo amavano moltissimo.

Se un napoletano ti chiama "Kvaradona", quale complimento migliore potrebbe esserci?! Questa è una città che vive di calcio, non ho mai incontrato persone che amino questo sport con tanta passione da nessun'altra parte. La carriera di un calciatore è così: oggi giochi qui, domani là. Ma per Khvicha, questa splendida città e questa squadra del sud Italia rimarranno per sempre il suo luogo preferito, dove ha esordito nel calcio europeo, ha raggiunto grandi successi ed è stato amato in modo fanatico. Damian è nato proprio durante il periodo in cui giocava nel Napoli.."

L'apparizione di Khvicha per le strade di Napoli causava un clamore indescrivibile, a Parigi riesce a girare con relativa libertà...

"A Napoli, la notizia si è diffusa a macchia d'olio e Khvicha è stato circondato da tifosi in delirio in pochi secondi. Anche camminare "liberamente" per le strade di Parigi è un problema: il calcio è molto popolare anche nella capitale francese e i giocatori vengono riconosciuti ovunque, ma allo stesso tempo i tifosi francesi sono molto più riservati: sicuramente ti chiederanno se possono fare una foto, un autografo, ecc"

Menziona Tornike, parlaci un po' di tuo figlio minore: prima che Damian cresca, abbiamo bisogno di un altro Kvaratskhelia in nazionale.

"È un bel peso essere chiamato il fratello di Khvicha Kvaratskhelia ed essere costantemente preso in giro... lo e Makat stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che la grande pressione che deriva dallo status di "fratello di Khvicha Kvaratskhelia" non influisca sul gioco di Toko. Fortunatamente, è un ragazzo molto determinato e laborioso. Ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore di alto livello, e il resto dipende solo da lui. Se continua a lavorare sodo e a concentrarsi solo sul calcio, mostrerà appieno il suo potenziale. Tornike si impegna molto ed è per questo che gioca nella squadra giovanile. La cosa che mi rende più felice è che Tornike Kvaratskhelia non gode di privilegi ed è stato convocato in squadra solo perché se lo merita.."