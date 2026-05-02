Live Diretta Como-Napoli, pre-partita: le ultime sulle scelte di Conte e Fabregas

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Il Napoli fa visita al Como oggi sabato 2 maggio alle 18 per la 35ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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Come arriva il Napoli - Momentaneamente a +2 sul Milan dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, risultato che ha rilanciato le ambizioni di classifica e ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. Tra le fila degli azzurri si va verso la conferma del 3-4-2-1 già visto all'opera contro i grigiorossi, ma con la novità del rientro in panchina di Giovanni Di Lorenzo, pilastro della squadra che è ai box dal 31 gennaio scorso. Antonio Conte ritrova il suo capitano verso la conquista dell'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

Come arriva il Como - Fabregas è anch'egli reduce dalla vittoria, si trova a soli tre punti dalla Juventus e non molla la zona Champions. In casa lariana è rientrato l'allarme per Nico Paz: il talento argentino aveva subito un brutto colpo alla testa contro il Genoa, tanto da finire in ospedale, ma gli accertamenti hanno escluso problematiche. Il numero 10 del Como sarà quindi a disposizione per la sfida del Maradona.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte potrebbe confermare in blocco l'undici che ha dato spettacolo con la Cremonese; inoltre, va verso la convocazione il capitano Di Lorenzo. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Olivera stavolta sfavorito su Beukema nel trio difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. In mediana fiducia al duo McTominay-Lobotka, mentre agiranno sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora in pole su Spinazzola. Sulla trequarti spazio a De Bruyne e Alisson Santos i quali giocheranno in supporto del centravanti Hojlund.

Le ultime sul Como - Cesc Fabregas è orientato a confermare la formazione dell'ultima settimana, anche se dal tecnico spagnolo possono sempre arrivare delle sorprese. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1 con Butez in porta, Diego Carlos-Ramon la coppia centrale con Smolcic (in pole su Van der Brempt) e Valle sulle corsie di difesa. Perrone è il padrone della cabina di regia, al suo fianco Da Cunha, mentre sulla trequarti c'è la qualità di Nico Paz, Diao e Baturina; allarme rientrato per il 10 argenyino. A fare da riferimento centrale in attacco sarà Douvikas, secondo miglior marcatore del campionato.

Il Napoli farà visita al Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 2 maggio alle ore 18, alla quartultima uscita stagionale azzurra. Cinque nelle prossime quattro partite i punti necessari agli uomini di Antonio Conte per raggiungere matematicamente il traguardo Champions, mentre ne serviranno almeno il doppio per avere la certezza di spuntarla nel testa a testa col Milan per il secondo posto in classifica. Dal canto suo, la formazione di Cesc Fabregas non è avversario comodo: i lariani sono reduci dalla vittoria sul campo del Genoa utile ad alimentare ancora le chance europee, con la Juventus distante soltanto tre lunghezze.

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