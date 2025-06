Live Calendario Serie A, al via il sorteggio: arrivati alla giornata 34

19.40 - La trentaquattresima giornata, con il Napoli giocherà contro la Cremonese.

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-Inter

Verona-Lecce

19.39 - La trentatreesima giornata, con il Napoli giocherà contro la Lazio.​​​​​​​

Cremonese-Torino

Inter-Cagliari

Juventus-Bologna

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Verona-Milan

19.38 - La trentaduesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Parma.​​​​​​​​​​​​​​

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Hellas Verona

19.36 - La trentunesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Milan.​​​​​​​​​​​​​​

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Hellas Verona-Fiorentina

19.35 - La trentesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Cagliari.​​​​​​​

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

19.33 - La ventinovesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Lecce.​​​​​​​

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Hellas Verona-Genoa

19.32 - La ventottesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Torino.​​​​​​​

Atalanta-Udinese

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Napoli-Torino

19.30 - La ventisettesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Verona.​​​​​​​

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventtus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Hellas Verona-Napoli

19.29 - La ventiseiesima giornata, con il Napoli giocherà contro l'Atalanta.​​​​​​​

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Hellos Verona

19.28 - La venticinquesima giornata, con il Napoli giocherà contro la Roma.​​​​​​​

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Hellas Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

19.26 - La ventiquattresima giornata, con il Napoli giocherà contro il Genoa.

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Hellas Verona-Pisa

19.25 - La ventitreesima giornata, con il Napoli giocherà contro la Fiorentina.

Bologna-Milan

Cagliari-Hellas Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

19.23 - La ventiduesima giornata, con il Napoli giocherà contro la Juventus.

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Hellas Verona-Udinese

19.22 - La ventunesima giornata, con il Napoli giocherà contro il Parma.

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

19.20 - La ventesima giornata, con il Napoli che inizierà il girone di ritorno in trasferta contro l'Inter.

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Genoa-Cagliari

Fiorentina-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

19.13 - La diciannovesima giornata, con il Napoli che chiuderà il girone d'andata in casa col Verona.

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

19.11 - Ecco la diciottesima giornata con il Napoli che giocherà a Roma contro la Lazio.

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Roma

Verona-Torino

19.07 - Alla diciassettesima giornata il Napoli giocherà sul campo dell'Udinese.

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

19.05 - Ecco la sedicesima giornata, col Napoli che se la vedrà in casa col Parma.

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

19.04 - Quattordicesima giornata con big match per il Napoli: al Maradona arriverà la Juventus

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

19.03 - Sorteggiata la tredicesima giornata, il Napoli andrà all'Olimpico per giocare contro la Roma.

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Hellas Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

19.02 - Ecco la dodicesima giornata, col Napoli che giocherà al Maradona contro l'Atalanta

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Hellas Verona-Parma

19.01 - Undecisima giornata a Bologna per il Napoli. Di seguito tutto il turno

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Hellas Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

19.00 - Decima giornata al Maradona contro il Como

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

18.58 - Nona giornata in trasferta, al Via del Mare, contro il Lecce.

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

18.57 - Ottava giornata con big match: al Maradona arriverà l'Inter.

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

18.56 - Settima giornata in trasferta contro il Torino. Ecco tutto il turno:

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

18.55 - Sesta giornata in casa contro il Genoa. Ecco il turno completo.

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

18.54 - Il Napoli alla quinta giornata vivrà il primo big match: andrà a San Siro a giocare contro il Milan.

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

18.53 - Quarta giornata contro la neopromossa Pisa al Maradona. Ecco il turno completo

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

18.51 - Alla terza giornata il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi. Tutta la terza giornata di seguito.

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

18.50 - Il debutto in casa del Napoli sarà contro il Cagliari! Ecco tutta la seconda giornata:

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

18.47 - Viene sorteggiata la prima giornata: il Napoli debutterà a Reggio Emilia contro il Sassuolo! Ecco la prima giornata integrale:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

18.44 - Intanto sul palco è in corso la spiegazione dei criteri utilizzati per l'imminente stesura del calendario (spiegazione che trovate più in basso in quest'articolo)

18.41 - Stefano De Grandis, giornalista e opinionista Sky Sport, a margine della cerimonia per il calendario della Serie A ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente satellitare: "Il Napoli ha la stesa squadra e lo stesso allenatore, in più arriva De Bruyne. E poi farà il ritiro al momento giusto, fatto bene, senza la distrazione del Mondiale per Club. Chi invece fa il Mondiale per Club ha tanto lavoro da fare, anche perché si cambia allenatore, specie l'Inter mentre la Juventus conferma Tudor ma comunque ha tanto lavoro da fare. In questo momento se devo pensare alle alternative al Napoli dico vediamo la Roma di Gasperini, anche l'Atalanta che garanzie ha con Juric al posto di Gasperini?".

18.37 - Sale sul palco il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: "Ho avuto la fortuna di vivere una competizione speciale, con un campionato super avvincente che ha visto trionfare il Napoli, cui faccio ancora i complimenti, col presidente De Laurentiis qui in prima fila. Il nostro campionato è invidiato, abbiamo avuto quattro diversi vincitori negli ultimi sei anni. E anche in Coppa Italia cinque diversi vincitori negli ultimi sette anni. Dobbiamo a tutti gli appassionati far scoprire presto il calendario, il fatto che lo diamo con così largo anticipo sarà apprezzato da tutti e spero che si possa riproporre questo sforzo, anche se ovviamente tutto è sempre legato anche agli eventi. Chiederemo il massimo sforzo per anticipare la stesura del calendario, cosa utile sia per le squadre che per i tifosi".

18.30 - Comincia la cerimonia del sorteggio. I conduttori Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida presentano gli ospiti sul palco. Come lo scorso anno, ci sono Ciro Ferrara e Christian Vieri.

- CRITERI COMPILAZIONE CALENDARIO

Asimmetria: anche nella s.s. 2025/2026 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9) .

Gare tra squadre partecipanti alle coppe europee: le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla Europa League ed alla Europa Conference League nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

Alternanza: è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.

- LE DATE DELLA SERIE A 2025/2026

Inizio: domenica 24/08/2025

Fine: domenica 24/05/2026

Turni infrasettimanali:

mercoledì 29/10/2025

martedì 6/01/2026

Soste:

domenica 07/09/2025 gare squadre nazionali

domenica 12/10/2025 gare squadre nazionali

domenica 16/11/2025 gare squadre nazionali

domenica 29/03/2026 gare squadre nazionali

La presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026 si svolgerà venerdì 6 giugno 2025, a partire dalle ore 18:30. L’evento ufficiale organizzato dalla Lega Serie A si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma - in occasione della 2ª edizione del Festival della Serie A - e sarà trasmesso in diretta. L’intero evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell’AD Luigi De Siervo, di Andrea Butti (Head of Competitions) e di Stefano Ballista, AD di Enilive, Title Sponsor della competizione. La presentazione ufficiale delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara, che commenteranno in tempo reale gli accoppiamenti del nuovo calendario.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della presentazione del calendario ufficiale della stagione 2025-26 che gli azzurri affronteranno da Campioni d'Italia con lo Scudetto sul petto