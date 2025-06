Disastro Spalletti, Schira: “Dimissioni unica strada. È da club e non da nazionale”

vedi letture

Il giornalista Nicolò Schira, tramite un tweet sul suo profilo X, ha detto la sua sulla pesante sconfitta subita dall'Italia contro la Norvegia. Di seguito le sue dichiarazioni: "Stimo Luciano Spalletti ma è evidente come sia più tecnico da club che allenatore da nazionale. La sua Italia è senza gioco e anima: dopo flop a Euro 2024 il tracollo in Norvegia rischia di lasciarci a casa per il terzo Mondiale di fila. Sarebbe tragico. Un’unica via: dimissioni".

Così il ct Luciano Spalletti ha commentato il duro ko: "La sconfitta si spiega andando a vedere lo scorrimento. Abbiamo preso quel primo gol che poteva essere evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà e poi è stato tutto più difficile. Mancata reazione? Dopo il 2-0 loro hanno ripiegato, aspettavano nella propria metà campo e gli spazi era difficile trovarli. Soprattutto, la mancanza di giocatori che fanno l'uno contro uno e saltano l'avversario si è fatta sentire. Progetto in discussione? Io faccio sempre capo a questo gruppo qui, vado avanti con loro perché li ho scelti io. C’è da migliorare perché non possiamo dare dei vantaggi a palla nostra come quelli di stasera. Si va avanti con questo progetto perché è il migliore che abbiamo valutato".