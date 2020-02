Callejon a Sky: "Periodo storto, serve fiducia. Seguiamo Gattuso, ha la cazzimma! Sarri non conta più"

José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, della quale sono stati proposti per ora un paio di stralci: "E' il periodo che è un un po' storto. Quand'è arrivato Gattuso per 3-4 partite non siamo andati bene, poi abbiamo fatto 3-4 prestazioni buone, poi c'è stato di nuovo il calo. Ma questo è il calcio. Bisogna allenarsi sempre al massimo, essere sempre concentrati e sicuramente così, facendo bene in campo, i risultati arriveranno".

Cos'è che vi manca? "E' questione di tutto. Di piccoli dettagli, tutte le palle in partita devono essere importanti. Anche la fiducia conta tantissimo quando si giocano tante partite. Contano tutte le piccole cose, piccoli dettagli che alla fine fanno la differenza".

E' più ostaggio l'ambiente del ricordo del Napoli di Sarri o anche voi ne siete stati condizionati? "Abbiamo vissuto tre anni bellissimi con lui, ma non conta più. Ora lui allena un'altra squadra e noi stiamo bene con Gattuso".

Su Gattuso: "Il mister ha tanta voglia di far bene, tanta cazzimma. Da giocatore era così, da allenatore lo è il doppio. Ci dà tanto, dobbiamo dargli ascolto perché ha giocato tante partite importanti e ci darà dei consigli".

Su Fabian: "Fabian sa di essere un giocatore molto importante e che sicuramente diventerà un top player, se avrà la testa giusta. Il piccolo consiglio che posso dargli è che deve lavorare ogni giorno. Il calcio è così, un giorno sei in alto e l'altro giochi male e sei in basso. Dovrà ascoltare i suoi allenatori, il campo, l'allenamento e le partite ti danno tutto per andare avanti".

Sfiderete il Barcellona di Messi. "Dopo Maradona arriva Messi qui, un altro argentino che porta la '10' del Barcellona e dell'Argentina. Sicuramente sarà importante per lui. Noi pensiamo a prepararci bene per questa gara d'andata e proviamo a portare a casa il risultato".