Calzona a Prime: "Mi aspetto che faremo la partita, abbiamo i mezzi. Su Osimhen..."

Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, il neo tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

Vita stravolta in poche ore? “Si, è successo tutto talmente in fretta che sono entrato in un frullatore. Da ieri però sono tornato sul campo, nel mio mondo, e mi sono tranquillizzato”.

Cosa vorrebbe dalla squadra? “Fare la partita perché abbiamo i mezzi per farlo. Ovviamente contro una squadra forte ci saranno momenti in cui andremo in sofferenza. Ma mi aspetto che faremo la partita”.

Ti ispirerai più a Sarri o Spalletti? “Ho avuto tre maestri, anche Di Francesco mi ha insegnato tanto. E’ chiaro che di quello che voglio riportare in campo c’è tanto del loro calcio. Sono stati tre maestri per me, per cui sarà un mix”.

Il ritorno di Osimhen: “E’ tornato dalla Coppa d’Africa. Mi aspetto tanto da lui perché è un top player mondiale. L’ho visto bene, con tanto entusiasmo, mi aspetto tanto da lui”.

Il presidente entrerà nello spogliatoio? “Non ci sono problemi, il presidente è stato con me carinissimo. Era sereno, non mi ha chiesto nulla di particolare. So che abbiamo degli obiettivi. Sa benissimo come la vedo io, ma se vuole venire nello spogliatoio può venire”.

Da rappresentante di caffè ora la conosce tutto il mondo: “Magari tra il primo e secondo tempo mi chiamerà qualche mio ex cliente (ride, ndr.).