Cambia il mercato dopo il ko di Di Lorenzo: non solo Alisson, Conte attende un altro innesto

La settimana che doveva scorrere senza scossoni, in vista della trasferta di sabato alle 18 contro il Genoa, si è trasformata in un’attesa carica di tensione. A tenere col fiato sospeso il Napoli è l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: le immagini del ginocchio e la reazione dei compagni hanno fatto temere il peggio, con lo spettro del crociato che aleggia sul capitano, sul club e anche sulla Nazionale.

L’elenco degli indisponibili resta lunghissimo e non accenna a ridursi, ma verso Marassi c’è qualche spiraglio: Mazzocchi, Milinkovic-Savic e Rrahmani sono i più vicini al rientro e verranno valutati giorno per giorno. Intanto Antonio Conte attende anche rinforzi dal mercato: dopo Giovane, è atteso almeno un altro innesto, oltre ad Alisson Santos, per tamponare l’ennesima emergenza. A scriverlo è il Corriere dello sport.