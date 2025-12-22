Ultim'ora Cambio di strategia a gennaio? Sky: un attaccante al posto del centrocampista, il Napoli riflette

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: "Il Napoli probabilmente cambierà strategia sul mercato. Stava cercando un centrocampista in virtù degli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Siccome il centrocampista non arriverà subito, perché sarebbe stato Mainoo del Manchester United, che ha gli stessi problemi di Zirkzee per andare via.

Invece di aspettare il 15 di gennaio per prendere il centrocampista, perché magari potrebbe essere già rientrato Anguissa, potrebbe virare ed andare a prendere un attaccante esterno. Il quarto, visto che adesso Politano gioca da esterno di centrocampo, per avere un’opzione in più sugli esterni d’attacco. Non da titolare, ma per farlo ruotare. Di nomi in questo momento non ce ne sono, perché ne stanno ragionando. E’ tutto incastrato anche su quello che succederà con Lucca, ma l’idea sarebbe quella di non prendere un centrocampista, ma prendere un attaccante esterno”.