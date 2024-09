Cambio modulo e altre leggende, ma le ricordate le parole di Conte?

Oggi alle 08:44

Eppure, basterebbe avere una buona memoria per ricordarsi le parole che solo qualche settimana aveva pronunciato il tecnico

Tra le persone che non vorresti mai incontrare nei bar di Napoli in questi interminabili giorni della sosta, c’è sicuramente il tattico. Quello che fa i moduli, decide gli schieramenti, tiene pure la migliore formazione possibile da suggerire ad Antonio Conte. Un pochino il caldo, un pochino l’ebbrezza di un mercato che ha portato rinforzi importanti, tutti si stanno preoccupando di schierare in campo la migliore formazione possibile.

Il 4-3-3. Sta diventando nuovamente il tormentone, dopo che lo stesso De Laurentiis l’aveva lanciato lo scorso anno, facendolo diventare quasi una sfuggente e sventurata chimera. Diverse le voci, o meglio i consiglio non richiesti, che vengono dati a Conte sull’assetto tattico migliore per valorizzare la rosa.

Eppure, basterebbe avere una buona memoria per ricordarsi le parole che solo qualche settimana aveva pronunciato il tecnico. “Io l’ho seguito il Napoli l’anno scorso, con sto famoso 4-3-3 (ripetuto sei volte di fila) è arrivato il decimo posto”. Basterebbero queste parole per sconfessare questa ipotesi e pensare che, la base di partenza, sarà sempre la difesa a 3. In alcune gare, invece, sarà possibile un passaggio al 3-5-2 con Kvara accanto e Lukaku ed un centrocampo più solido.

