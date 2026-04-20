Caso Lukaku, Sky: torna in Belgio! Decisione di comune accordo col club: i dettagli dell'incontro
Un faccia a faccia atteso e necessario per riportare serenità. Romelu Lukaku si è presentato a Castel Volturno insieme al suo agente Federico Pastorello per un confronto diretto con il club azzurro. Un incontro tutt’altro che formale, nato con l’obiettivo di chiarire le incomprensioni emerse nelle ultime settimane e riallineare le posizioni. Sky Sport fa il punto della situazione.
All'incontro anche Conte
Il vertice, a cui hanno preso parte i dirigenti e con ogni probabilità anche Antonio Conte, è stato definito positivo. L’attaccante ha avuto modo di spiegare il proprio punto di vista in un clima disteso. “Un confronto costruttivo, in cui sono stati chiariti i passaggi che avevano portato alla situazione di stallo”, è il senso emerso dal summit.
Lukaku torna in Belgio
Archiviato il momento di tensione, resta però la questione legata alle condizioni fisiche del giocatore. Lukaku non proseguirà il recupero a Napoli: è già partito per il Belgio, dove completerà il percorso riabilitativo. I tempi di rientro restano incerti, conclude l'emittente satellitare.
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