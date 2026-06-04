Ufficialità Allegri al Napoli, non ci siamo ancora: cosa manca per la firma

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Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli ma deve prima risolvere l'attuale contratto con il Milan. La firma non è ancora imminente

Massimiliano Allegri non è ancora nelle condizioni di poter formalizzare il proprio approdo ufficiale al Napoli. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’allenatore è tuttora legato contrattualmente al Milan, nonostante il recente esonero successivo al quinto posto ottenuto in campionato. Le parti, al momento, non si sarebbero ancora incontrate per definire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, passaggio indispensabile per consentire al tecnico di intraprendere una nuova esperienza professionale. Allegri resta infatti vincolato al club rossonero da un accordo in scadenza nel 2027 e dovrà prima completare tutti gli adempimenti formali necessari alla separazione.

Allegri-Napoli: prima la risoluzione col Milan, poi l’annuncio ufficiale

Finché la situazione contrattuale con il Milan non sarà definita, Allegri non potrà sottoscrivere il nuovo accordo con il Napoli e diventare ufficialmente il successore sulla panchina azzurra. La questione appare legata soprattutto agli aspetti burocratici e amministrativi, destinati a essere affrontati nei prossimi giorni.

Allegri già fa il mercato con Manna

Nel frattempo, però, il tecnico non resta fermo ad attendere. In vista della possibile nuova avventura in Campania, avrebbe già iniziato a lavorare dietro le quinte, analizzando la rosa e studiando le strategie da adottare per la prossima stagione. Stressa sinergia col ds Manna e quattro acquisti nel mirino per il club azzurro.