Rileggi live Castel di Sangro, day 2: sessione mattutina, ripetute per tutti. Lavoro tattico per Buongiorno, Di Lorenzo, Natan e Marin

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 12:20 In primo piano

Appuntamento alle 16.15 per la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo. Restate collegati su Tuttonapoli per restare aggiornati sul ritiro di Castel di Sangro e seguire la diretta testuale della conferenza del capitano del Napoli.

12.19 - Termina qui l'allenamento mattutino.

12.18 - Finisce la corsa, resta sul campo solo Rafa Marin per il lavoro tattico fatto in precedenza da Buongiorno, Di Lorenzo e Natan.

12.10 - Si ricomincia a correre. Osimhen esce dal campo.

12.08 - Cooling break.

11.57 - Terminato il lavoro tattico per Natan.

11.51 - Esercitazione tattica per Natan, il brasiliano nella posizione di braccetto di sinistra della difesa a tre si allena sulle uscite dal basso con Gianluca Conte come fatto in precedenza da Di Lorenzo e Buongiorno.

11.48 - Termina corsa per Anguissa, Simeone, Rrahmani e Natan. Iniziano le ripetute, da fondo a fondo, Osimhen, Mario Rui, Rafa Marin, Iaccarino e Juan Jesus.

11.39 - Questo gruppetto si esercita in palleggi. L'altro gruppetto, tranne Politano, riprendono le ripetute.

11.38 - Entra in campo l'ultimo gruppetto formato da altri cinque azzurri: Osimhen, Mario Rui, Rafa Marin, Iaccarino e Juan Jesus.

11.36 - Pausa, gli azzurri esausti si fermano per un cooling break. Il più stanco è Politano che con un cenno fa capire che per lui finisce qui la corsa.

11.30 - Ripartono in cinque, ancora ripetute per Anguissa, Politano, Simeone, Rrahmanni e Natan.

11.25 - Provato Politano che accusa qualche crampo.

11.24 - Terminata la corsa.

11.14 - Annuncio dallo speaker del Patini. A fine allenamento ci sarà una sessione di autografi all'esterno della tribuna con otto azzurri.

11.10 - I due gruppetti vengono riuniti e continuano a correre con ripetute da fondo a fondo.

11.08 - Entra in campo Antonio Conte con i cinque azzurri provenienti dal campo 1. Gli altri sei continuano a correre.

10.57 - Sul campo 1 lavoro atletico con Antonio Conte per altri sei azzurri: Natan, Rrahmani, Simeone, Anguissa e Politano

10.55 - Il secondo gruppetto inizia le ripetute, giri di campo a perdifiato.

10.50 - Terminata l'esercitazione per i due nazionali.

10.48 - Nell'esercitazione per i due difensori vengono utilizzate due sagome e due mini porte. Si lavora sull'uscita dal basso. Di Lorenzo fa anche il centrale con Buongiorno braccetto di sinistra.

10.43 - Di Lorenzo e Buongiorno iniziano un'esercitazione tattica difensiva con Stellini e Gianluca Conte. Il capitano viene impiegato da braccetto di sinistra e Buongiorno da centrale di una difesa a tre.

10.42 - Escono dal campo Lobotka, Kvara, Folorunsho e Raspadori. I quattro si recano in palestra.

10.39 - Il secondo gruppetto da sei inizia un'esercitazione tecnica con i palloni posti come ostacoli.

10.38 - Termina la corsa, i sei azzurri crollano stremati sul terreno di gioco.

10.36 - Entrano in campo Spinazzola, Ngonge, Mazzocchi, Mezzoni, Cheddira e Zerbin. Gli altri sei continuano i giri di campo, la fatica si fa sentire e Gianluca Conte li incita.

10.20 - Qualche problemino per Kvara che si ferma. Spray e ghiaccio alla zona lombare, dopo le cure il georgiano torna a correre con gli altri.

10.19 - "C'è solo un capitano", parte il coro per Di Lorenzo

10.11 - Inizia il lavoro atletico per i sei azzurri: serie di ripetute sulla corsa di fondo come avveniva già a Dimaro.

10.08 - Termina la prima esercitazione per i sei azzurri.

9.58 - Entra in campo un primo gruppo di azzurri, sono i reduci dagli Europoei: Di Lorenzo, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Si lavora sulla tecnica con una serie di palloni sistemati come ostacolo ad un lavoro sui palleggi.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella seconda giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, il Napoli di Antonio Conte si allena allo Stadio Patini per la prima volta di mattina. L'allenamento inizierà alle ore 10.