CdS annuncia: Manolas a metà settimana in città per firmare! I dettagli dell'accordo

Ormai ci siamo: Kostas Manolas è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli, malgrado manchino ancora gli accordi ufficiali con la Roma. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, forte dell'intesa con il giocatore per un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione, il club azzurro vorrebbe chiudere l'operazione, ma chiaramente bisogna trovare il punto d'incontro con i capitolini, che di par loro continuano a chiedere i 36 milioni della clausola.

NOVITA' - La novità potrebbe riguardare l'arrivo del difensore greco in città. Il quotidiano racconta che c'è già stato, ma a metà settimana prossima è atteso nuovamente per definire gli ultimi aspetti e probabilmente anche per firmare. Per l'ufficializzazione, poi, ci sarà bisogno ancora di un po' di tempo, ma il giocatore - si legge - è pronto a sbarcare nella città alle pendici del Vesuvio.