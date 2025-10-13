Come sta Buongiorno? Arrivano buone notizie sul difensore: le ultime

Buone notizie dall’infermeria per le condizioni di Alessandro Buongiorno, col difensore che va verso il rientro dopo i problemi muscolari accusati durante la sfida col Pisa. Gli azzurri si preparano a un vero e proprio tour de force con sette gare in ventidue giorni, e sarà dunque fondamentale recuperare alcune pedine per le prossime sfide.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il primo a rientrare tra gli infortunati dovrebbe essere proprio Alessandro Buongiorno. Il difensore ex granata sta completando il lavoro personalizzato e l’obiettivo è tornare ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione già contro il Toro, magari per uno spezzone di gara, e poi puntare con decisione al rientro da titolare nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven.