La coppia perfetta fa sognare Conte: ecco i due affari capolavoro di ADL

Doppietta in nazionale per De Bruyne, altri tre gol in nazionale per Hojlund. Tre gol in campionato per Kdb, quattro in stagione con la maglia del Napoli per l'ex United. I due colpi perfetti di De Laurentiis si sono esaltati anche durante la sosta per le nazionali. Ormai sono la coppia perfetta del Napoli: da Manchester all'azzurro con la voglia di riscattarsi.

Parametro zero Kdb, cinquanta milioni complessivi per Hojlund subito decisivo e ispirato con le sue accelerazioni e i suoi gol. Due intuizioni di mercato che si sono rivelate subito vincenti per una squadra che non vede l'ora di tornare ora in campo sabato a Torino. Conte a distanza esulta per le reti dei suoi giocatori e ora è pronto a puntare subito su di loro per la partita dell'Olimpico Grande Torino. Tra Kdb e Hojlund grande feeling tecnico, i due si cercano e si trovano, confezionano gol, assist e vittorie. Regalano punti al Napoli e fanno sognare i tifosi.