CdS - Il Napoli tenta l'assalto a Rodrigo: clausola proibitiva ma è pronta l'offerta, le cifre

Il Napoli punta in Spagna, dove le esperienze passate hanno sempre portato a buoni risultati in sede di mercato. Il nome tornato in auge in queste ore - secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport - è quello di Rodrigo (28), attaccante del Valencia che ha ben figurato in questa stagione.



CLAUSOLA PROIBITIVA - Il Napoli già in passato aveva provato a mettere mano per il brasiliano naturalizzato spagnolo, ma a placare l'entusiasmo azzurro fu la clausola rescissoria: ben 120 mln su un contratto in scadenza 2022. Numeri proibitivi, che in passato hanno scoraggiato il Napoli.



SITUAZIONE CAMBIATA - Ora, però, gli scenari attorno a Rodrigo sembrano essere cambiati, e cosi il Napoli è pronto a tornare alla carica: al momento una cinquantina di mln - si legge - potrebbero sbloccare la trattativa con il Valencia.



LE REFERENZE - Napoli su Rodrigo, mentre lo stesso attaccante avrebbe chiesto informazioni: Rafinha - si legge - avrebbe fornito grandi referenze al giocatore del Valencia, sia sul campionato italiano ma anche sul Napoli.