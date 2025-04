Cds: "Scudetto nelle mani del Napoli. Con rispetto per gli scaramantici"

"Se questa vittoria non può ancora considerarsi un match point, è quanto meno un set point profumatissimo di scudetto a quattro giornate dalla fine e a una settimana dall'anniversario del trionfo del 2023, datato 4 maggio. Con tutto il rispetto nei confronti degli scaramantici, ora è davvero concreta la possibilità che possa arrivare il bis". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che commenta lo show contro il Torino. Classifica alla mano, il Napoli ha davvero la chance di conquistare il quarto tricolore.

"Il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Non dipende da nessuno. Ci ha messo otto giornate e 63 giorni per tornare in testa e non dovrà fare altro che gestire i tre punti di vantaggio sull’Inter a partire da sabato a Lecce, casa di Conte, contro una squadra in piena lotta salvezza; poi con il Genoa in casa, il Parma fuori e per finire con il Cagliari al Maradona nel weekend del 25 maggio".