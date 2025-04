Ultim'ora Centro sportivo, sindaco Qualiano: "Vi racconto tutto. Siamo nei pensieri di ADL da oltre un anno"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il Sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, che ha commentato la notizia del possibile interesse di De Laurentiis per alcuni terreni tra Giugliano e Qualiano per il futuro centro sportivo azzurro.

"Queste notizie inorgogliscono la città di Qualiano, però ci troviamo in fase delicati. È come il calciomercato, può sempre cambiare tutto. Ovviamente dal nostro punto di vista posso dirvi che assisteremo la SSC Napoli in tutte le vicende. Qualiano è da un anno e mezzo all’interno dei pensieri e scelte della SSC Napoli. Anche perché noi abbiamo approvato un Piano Urbanistico in cui, nella zona dello stadio, abbiamo definito destinazioni idonee a questo tipo di attività: centro direzionale, turistico-alberghiero e le zone per le attrezzature polisportive. Poi penso che ci siano anche altre zone mono proprietarie che penso il Presidente e il proprio staff di tecnici stiano valutando. Chiaramente, però, sono trattative delicate in corso tra privati: i terreni individuati non sono comunali.

Ad ogni modo credo che questi terreni avrebbero, con qualche accorgimento, la destinazione d’uso necessaria. Da un anno e mezzo ci sono state interlocuzioni con dirigenti ma per fare valutazioni, non c’è stato altro. Qualiano è ben collegata: ha la Via del Mare che collega direttamente con la Domitiana da un lato e l’Asse Mediano che collega Lago Patria fino ad Afragola dall’altro. C’è la stazione di Ponte Riccio, dove i treni passano ogni 15 minuti, che stiamo cercando di rivalutare insieme al Comune di Giugliano. Credo ci siano i presupposti sotto il punto di vista dei collegamenti, però nel caso sono valutazioni che fa il Presidente De Laurentiis, ovviamente.

20 ettari ci sono? Sì, lo spazio ci sarebbe e si tratta di terreni edificabili da subito. Qualiano ha 7 km quadrati di territorio, di cui solo 3 urbanizzati. Quindi ci sono tutte le potenzialità. Stadio di Qualiano? È in ottime condizioni, è abilitato per la prima categoria e la promozione: ha agibilità ed omologa della FIGC ed attorno ha bei terreni. Abbiamo una squadra di prima categoria che è al primo posto in questo momento. Coinvolgerlo nel progetto? Lo Stadio è comunale, quindi dovremmo darlo in concessione nel caso, ma saremmo contenti di farlo. Al fianco del campo da calcio abbiamo anche un campo da tennis: è tutta una zona destinata ad attività sportive. Prima pietra a settembre? Io posso solamente augurarmelo, le potenzialità ci sarebbero. Sarebbe un’occasione troppo grande per il nostro Comune, mi metterei io a scrivere le delibere per iniziare il prima possibile (ride n.d.r.)».