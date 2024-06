Chiesa al Napoli per Di Lorenzo e 10 mln: la clamorosa ipotesi di scambio di Tuttosport

Secondo quanto riferito da Tuttosport non è da escludere che alla fine le due società possano ragionare su uno scambio

E se alla fine Juventus e Napoli andassero incontro alle loro esigenze e decidessero di scambiare Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa? Secondo quanto riferito da Tuttosport non è da escludere che alla fine le due società possano ragionare su uno scambio, con la Juve che dovrebbe ricevere anche un conguaglio economico a favore.

Il Napoli non vuole vendere il terzino e la Juve intende capitalizzare la cessione della punta ma il mercato sa sorprendere. Con l’Italia rimasta in corsa per l’Europeo è tutto congelato ma Manna e Giuntoli valutano le loro pedine. "Al momento Di Lorenzo è un giocatore del Napoli e il Napoli non lo vuole cedere e Chiesa è un giocatore della Juventus, che non vuole vendere a meno di 35 milioni. Già, si parte da qui. E se dieci milioni per la Juventus come conguaglio cambiassero tutto?", scrive il quotidiano.