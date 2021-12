Clamoroso RMC - Coppa d'Africa può essere annullata: variante Omicron e difficoltà organizzative

La Coppa d'Africa potrebbe essere cancellata. Quella che diverse settimane fa era solo un'ipotesi, negli ultimi giorni è diventata una possibilità concreta. Secondo le informazioni riportate da RMC Sport in Francia, infatti, la Confederazione calcistica africana (CAF) potrebbe annunciare a breve l'annullamento dell'edizione 2022 in Camerun.

Le motivazioni - Diversi allenatori stanno discutendo di questa eventualità nonostante non sia stata ancora comunicata una decisione ufficiale. Al di là delle difficoltà organizzative legate al Covid-19 e alla sua nuova variante Omicron, la CAF deve far fronte al malcontento di alcuni club, principalmente inglesi, che non vorrebbero perdere giocatori importanti nelle prossime settimane. I calciatori africani convocati dalle rispettive nazionali dovrebbero osservare una quarantena al loro ritorno nel Regno Unito, che costringerebbe le varie squadre a privarsi di loro per un periodo più lungo.

