Clamoroso scenario per Osimhen, CorSera: "Ci proverà il Milan (ad una condizione)"

Victor Osimhen si appresta ad essere uno degli uomini mercato in questa estate che si annuncia rovente. Nell'ultima stagione, in prestito al Galatasaray, Osimhen ha segnato 26 gol in Süper Lig e chiuso la stagione turca con 37 reti complessive (in 41 partite), vincendo campionato e Coppa nazionale attirando su di se l'interesse di molti club.

Dopo il no clamoroso all'Al Hilal, che aveva messo sul piatto un ingaggio da 40 milioni a stagione per il nigeriano, si rincorrono le voci sulla sua prossima squadra. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera ci potrebbe essere il Milan sulle tracce di Osimhen: "Finché c’era Giuntoli alla Juventus, il nigeriano era un obiettivo di Madama. Ora potrebbe diventare un target per i rossoneri, più avanti nell’estate, qualora si dovessero privare di Leao nel mirino del Bayern" si legge.