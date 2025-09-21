Clamoroso Venerato: "C'era stata idea ritorno di Insigne, poi 'no' secco di ADL: il motivo"

Il Napoli aveva pensato a Lorenzo Insigne questa estate. Lo rivela Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato. Un'anticipazione rispetto al focus mercato previsto questa sera alla Domenica Sportiva. Insigne si era liberato pochi mesi fa dal Toronto e cercava squadra in Italia. Al momento è ancora libero e può andare alla Lazio. Intanto ecco il retroscena.

"C'era stato un vertice tra il ds Manna e l'agente Andrea D'Amico a Milano. Lorenzo era disponibile a firmare in bianco (o quasi) avendo intascato 12 milioni di buonuscita dal Toronto. Trattativa morta sul nascere per il perentorio no di Aurelio De Laurentiis. Mai perdonato all'esterno sinistro ciò che successe ai tempi di Ancelotti. Andrà meglio con Lotito? Sarri spinge per riabbracciarlo".