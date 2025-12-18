Live Milan, Allegri in conferenza: "Il Napoli ha difeso meglio. Il nostro obiettivo è un altro..."

Al termine della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dall'All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

22.29 - Inizia la conferenza stampa.

Battibecchi con la panchina del Napoli? “Sono cose di campo, accadono nelle partite un po’ nervose. Non è successo niente Il Napoli ha meritato questa vittoria perché ha difeso molto meglio di noi. Dobbiamo rivedere la fase difensiva. Stasera era un’opportunità per migliorare, poi è andata male non sfruttando le occasioni. Questo succede solo se hai una fase difensiva migliore”.

Manca qualcosa dietro? “Ora parlare di mercato non serve a niente, la società sta facendo le valutazioni. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, per entrare nelle prima quattro sarà molto difficile. Ora pensiamo a Verona, prendere i tre punti non sarà assolutamente facile”.

Eliminazione da Coppa Italia e Supercoppa macchiano la stagione? “Siamo dispiaciuti per essere usciti da due trofei che l’anno scorso il Milan ha vinto. Senza sminuire queste due competizioni il nostro obiettivo è più grande. Entrare nella Champions è un salvavita per la società per incassare e fare mercato. Siamo dispiaciuti per stasera, ma come detto il nostro obiettivo è entrare nelle prime 4 e non sarà assolutamente facile”.

Cosa dice ai tanti tifosi arabi? “Ringraziamo perché ci sono stati molto vicini e ci hanno dato grande affetto. Ci dispiace di averli delusi, ci impegneremo per raggiungere il nostro obiettivo che è entrare in Champions”.

Sul mercato: "Non abbiamo parlato ancora di mercato, al mercato ci pensa la società. Noi pensiamo solo a lavorare”.

22.34 - Termina la conferenza stampa.