Napoli-Milan 2-0, le pagelle: Hojlund dominante, Lobotka un gigante! Guizzo Neres, Juan Jesus c'è!

Le pagelle di Napoli-Milan 2-0

Milinkovic-Savic 6 - Subito un brivido in avvio, si salva col piede su Loftus. Poco reattivo a leggere i momenti in cui doveva uscire ma per il resto, ha poco da fare.

Di Lorenzo 6,5 - Molto bene nel ruolo di braccetto, con meno compiti di spinta ma con la possibilità di dosare le energie.

Rrahmani 6,5- Molto pulito, sfiora anche il gol con un bel destro dal limite su una sortita offensiva.

Juan Jesus 7 - Non arretra mai nelle mischie e sui palloni alti fa sempre la differenza. Altra grande prova per il brasiliano, che si fa trovare sempre pronto quanto viene chiamato in causa.

Politano 6 - Torna titolare, anche se leggermente più arretrato. Si adatta molto bene, facendo sempre la cosa giusta, lavorando sempre per il bene della squadra e per l’equilibrio. Dal 77’ Mazzocchi sv

Lobotka 7 - Legge sempre bene le situazioni, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Quando non c’è, si vede. Quando c’è, il Napoli spesso vince. E mica è un caso.

McTominay 6,5 - Alla mezz’ora il primo squillo, con un destro teso che non trova la porta. Ci mette tantissima grinta e col fisico fa la differenza. Nel finale sbaglia un gol non da lui.

Spinazzola 6,5- Subito vivace, bissa l’assist di Firenze e manda in porta Hojlund per il 2-0. Dall’80 Gutierrez sv.

David Neres 7 - Sonnecchiante in avvio, ma è rapace sul pallone di Hojlund smanacciato da Maignan. Si accende ad intermittenza, ma il suo gol risulta decisivo. Dall’88 Vergara sv.

Elmas 6,5 -Un bel tacco per Hojlund, ma non sfrutta una buona occasione su azione di corner. È molto utile in fase di lettura e nell’andare a posizionarsi tra le linee rossonere. Il lavoro sporco, è quello che spesso fa vincere le partite. Dal 77’ Lang sv.

Hojlund 8 - Lotta molto e cerca di lavorare palloni per i compagni, come quello che serve a McTominay. Manda ai matti De Winter ed è decisivo sul gol di Neres. Poderoso quando si mette in proprio per il 2-0. Dall’80 Lucca sv.

Conte 8 - Schiera una formazione molto offensiva ed alla fine ha ragione lui. Mostra ancora una volta una grande duttilità tattica.